‘All Quiet on the Western Front’-ster Daniel Brühl vertolkt Karl Lagerfeld in Disney+ serie ‘Kaiser Karl’

Het gaat over een Franstalige fictiereeks die het leven van Lagerfeld volgt van 1983 - toen hij pas zijn intrede maakte in de modewereld - tot zijn dood in 2019. De zesdelige serie zal ‘Kaiser Karl’ gaan heten, maar wie de rol van Lagerfeld op zich zal nemen bleef een groot mysterie, tot nu. Niemand minder dan ‘All Quiet on the Western Front’-acteur Daniel Brühl zal deze rol op zich nemen. “Wat een geschenk, wat een eer en wat een avontuur”, reageert hij alvast zeer enthousiast op Instagram. “Eindelijk kan ik het je vertellen: ik ga Karl Lagerfeld spelen, een van de grootste uitdagingen tot nu toe!” De serie wordt momenteel opgenomen in Frankrijk, Monaco en Italië. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.