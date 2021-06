Alina uit ‘De Mol 2020' mag zich officieel Belg noemen: “De meest trotse van allemaal”

Alina en haar mama waren zestien jaar lang illegaal in België, maar ondertussen hebben ze een Belgisch paspoort en zijn ze dus legaal in het land. In onze krant vertelde ze al eens over de lange weg die ze samen afgelegd hebben. Aanleiding was een bekentenis in ‘De Mol' dat ze al eens in een politiecel gezeten had. “Het is niet omdat we iets mispeuterd hadden, of zo. Het was gewoon een verhoor. We zijn 16 jaar illegaal geweest”, vertelde ze daarop. Alina schatte dat ze ten tijde van dat verhoor 6 of 8 jaar was. Naar eigen zeggen hield ze er geen trauma aan over. “Dat was ook niet in een cel met tralies. Gewoon in een kamer, waar je een paar uur opgesloten zit. Maar het is wel gebeurd.”