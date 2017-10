Alice was vandaag directeur bij VTM 21u25

Bron: vtmnieuws.be 0

Het is Wereldmeisjesdag om aandacht te vragen voor de rechten van jonge vrouwen, want ze worden nog altijd vaak gediscrimineerd. Op het werk bijvoorbeeld. Daarom moesten over heel de wereld 500 machtige mannen vandaag hun plaats afstaan aan een jonge vrouw. Ministers, rectoren, CEO's... en de programmadirecteur van VTM.

De 19-jarige Alice Elliot ruilde haar bestaan als studente in voor een dag als programmadirecteur. Zij mocht vandaag beslissen over een nieuw programma op VTM.

De take-over van machtige mannenjobs is een initiatief van ngo Plan International. Die van Alice was een idee van ambassadeur Koen Wauters.

Vrouwen verdienen in ons land voor dezelfde job nog altijd 6,5 procent minder dan mannen. Dat kan beter dus, ook met het aantal vrouwen in nieuwsprogramma's. "Ik denk dat het iets van een 24 procent vrouwen is tegenover 76 procent mannen, dus dat is veel te weinig."