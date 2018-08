Ali B verwelkomt derde zoontje: "Niet gepland, maar het is fantastisch" SD

27 augustus 2018

13u40

Bron: ANP 0 Showbizz Ali B (36) is opnieuw vader geworden. Zijn vrouw Breghje heeft opnieuw een zoontje op de wereld gezet, zo kondigt de rapper aan op Instagram. "Welkom Nouri Bouali", schrijft Ali bij een foto waarop hij het jongetje in z'n armen heeft.

In mei maakte Ali bekend dat hij en Breghje weer in verwachting waren. De twee hebben al twee zoons, Omar (7) en Amin (9).

De komst van de derde spruit was niet gepland, zo zei Ali eerder tegen De Telegraaf. "Het was niet gepland maar het is fantastisch", aldus de rapper.

Welkom Nouri Bouali hmdlh ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 27 aug 2018 om 12:41 CEST