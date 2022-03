Ali B vanuit Dubai onderweg naar vrienden in Istanboel

TV ‘Familie’ verwelkomt het gezin van Samira, met nieuwe personages Jamila, Brahim en Ilja

De intrede van het gloednieuwe personage Naima verliep vorige week niet zonder slag of stoot in ‘Familie’. Ze beleefde een stomende avond met Guido (Vincent Banic) en belandde met een overdosis alcohol in het ziekenhuis. Daar bleek dat de jongedame in werkelijkheid Jamila heet, geen 18 maar 15 jaar jong is en bovendien de dochter is van Samira (Belinda Voorspoels). En dinsdag maken we ook kennis met haar broers Brahim en Ilja, gespeeld door acteurs Amine Boujouh uit ‘#LikeMe’ (22) en jong talent Senne Meynendonckx (10).

