Ali B legt al zijn werk neer in afwachting van onderzoek OM

Muziek Nostal­gisch festival When We Were Young krijgt vanwege groot succes derde festival­dag

My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne, Jimmy Eat World ... De affiche van het gloednieuwe Amerikaanse festival When We Were Young is voor heel emo-kids een droom die uitkomt. De ticketverkoop loopt dan ook storm. Zo werd er nu al een derde festivaldag aangekondigd.

25 januari