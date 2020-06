Algemeen Boerensyndicaat niet blij met filmpje van dierenrechtenactiviste An Lemmens: “Ze weet niet hoe het zit, maar drukt wel haar stempel” SDE

27 juni 2020

09u45

Bron: NB 6 Showbizz Kun je als dierenrechtenactiviste ook een programma als ‘Boer Zkt Vrouw’ presenteren? Het Algemeen Boerensyndicaat stelt zich er alvast vragen bij, nadat presentatrice An Lemmens (39) in een filmpje van Animal Rights te zien was. Dat schrijft Het Nieuwsblad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het filmpje van dierenrechtenorganisatie Animal Rights vertelt An Lemmens: “Angst, stress en pijn zijn onderdeel van iedere stap die een dier zet in het slachthuis. De industrie maakt ons graag wijs dat het op een diervriendelijke manier gebeurt. Maar iemand die niet wil sterven het leven ontnemen, kan nooit op een vriendelijke manier. Kies er daarom voor om net zoals ik vlees van je bord te laten.” Daarbij worden undercoverbeelden van het slachthuis in Torhout getoond, waarop onder meer te zien is hoe niet goed verdoofde varkens gekeeld worden.

Dat An Lemmens ook al jarenlang het programma ‘Boer Zkt. Vrouw’ presenteert, vindt Bart Vergote van het Algemeen Boerensyndicaat ‘wraakroepend’: “Het voelt verkeerd aan.” Dat vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Het is triest dat iemand die waarschijnlijk geen achtergrond heeft in de sector haar bekendheid gebruikt om de perceptie te sturen. Ze weet niet hoe het zit, maar drukt wel haar stempel. We zijn het beu om afgeschilderd te worden als dierenbeulen. Dat zijn we niet, en daar zouden we ook niets bij winnen. Zelfs niet als je het zuiver economisch bekijkt: verwaarloos je het dierenwelzijn, dan gaan de kwaliteit, de productie en dus ook de cijfers omlaag.”

Kandidaten van het huidige seizoen en de persdienst van VTM wilden niet reageren in de krant, alleen akkerbouwer en varkensboer Bart Beyaert liet weten: “Ik ben blij dat Dina Tersago bij mij komt.”

Lemmens zelf reageerde via VTM: “Mijn post kwam er naar aanleiding van de hallucinante beelden en het dierenleed in een specifieke slachterij”, klinkt het. “De keuze om geen vlees meer te eten is een persoonlijke keuze, ik laat iedereen vrij om die voor zichzelf te maken. ‘Boer zkt vrouw’ is voor mij in eerste instantie een programma over boeren die op zoek gaan naar de liefde. Mijn persoonlijke visie staat daar dus zeker niet haaks op. Ik help hen met hart en ziel bij het vinden van een partner.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Kandidaten uit ‘Boer zkt vrouw’ zetten grove middelen in om hun ‘post’ op te halen

‘Boer zkt Vrouw’ begint aan 13de seizoen: “Jong, oud, hetero of homo: alle boeren zijn welkom” (+)