Alexandra Potvin (52) en Anke De Ridder (38) stapelverliefd: "We zijn bij elkaar thuisgekomen" Frederik Velghe

03 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1038 Showbizz Van hartverwarmend maar onverwacht amoureus nieuws gesproken. Joe-stem Alexandra Potvin (52) en actrice Anke De Ridder (38) zijn een koppel. "In alles voelen we dat we samen horen", klinkt het overtuigd in Dag Allemaal.

De zoektocht naar liefdesgeluk kan een mens langs onvoorspelbare paden leiden. En dat is bij Joe-presentatrice Alexandra Potvin en actrice Anke De Ridder duidelijk het geval. Allebei kregen ze al hun portie liefdesverdriet te verwerken. Geen van beiden had ooit gedacht dat ze bij elkaar het échte geluk zouden vinden. Maar nu willen ze toch al hun twijfels aan de kant schuiven en hun liefde samen alle kansen geven. "Ja, we hebben een relatie", zeggen Anke en Alexandra vastberaden. "We zijn bij elkaar thuisgekomen. In alles voelen we dat we samen horen. Onze verbondenheid is onbeschrijflijk."

Intenser

Voor beide dames komt er zo een einde aan een lange, intensieve zoektocht naar amoureus geluk. "Anke heeft mij wakker geschud, en me doen inzien wat pure liefde is", vertelt een stralende Alexandra. "Met haar beleef ik alles intenser. Bij haar kan ik eindelijk zijn wie ik écht ben. Ik zie mezelf opnieuw graag."

Anke is ook duidelijk tot over haar oren verliefd. "Alexandra is dan ook een vrouw om van te houden en te koesteren", zegt ze liefdevol. Ze maakt me zielsgelukkig, gewoon door er te "zijn". Ik zie haar levensgraag."

Anke en Alexandra. Het is geen liefdeshistorie die in de sterren stond geschreven. Zeker omdat Anke nooit eerder aangaf open te staan voor een relatie met een vrouw. De liefde voor Alexandra heeft zich op erg korte termijn gemanifesteerd, ook al kennen de twee elkaar al vele jaren.

Anke kende tot een tijd geleden weinig geluk in de liefde. Wij leerden haar eind jaren 90, in volle "Swingpaleis"-periode, kennen als de vriendin van Peter Van Asbroeck. Zes jaar lang leken ze perfect voor elkaar, tot ze in alle vriendschap besloten om er een punt achter te zetten.

Mooie surplus

Enkele jaren later dook er een andere liefde op in Ankes leven. Een man met wie ze trouwde en een kind kreeg, haar dochter Billi-elle. Helaas, nog voor de eerste verjaardag van het meisje gingen haar papa en Anke uiteen. Daarna was er nog even plaats in Ankes hart voor Manuel, nu de verloofde van Véronique De Kock, en vorige zomer vormde Anke een koppel met "Thuis"-acteur Ben Van Ostade. Een relatie die in november vorig jaar eindigde.

Ankes dochter Billi-elle is intussen zeven, en is voor Alexandra een mooie surplus in deze liefdesrelatie. Een nieuwe ervaring, want nooit eerder was er een vrouw met een jong kind in haar leven. De Joe-stem kan trouwens net als Anke terugkijken op een bewogen liefdesgeschiedenis. Haar meest in het oog springende relatie was uiteraard die met de betreurde Yasmine. De twee waren enkele jaren zielsverwanten, en speelden als eerste lesbische BV-koppel een belangrijke rol in het doorbreken van het taboe rond lesbische relaties.

Raakvlakken

Zoals bij elke prille relatie blijft het afwachten of Alexandra en Anke nu wél de sleutel hebben gevonden tot het geluk. Raakvlakken zijn er in elk geval genoeg. Allebei een artistieke job, en verbonden door amoureuze teleurstellingen. Dat zij elkaar nu gevonden hebben, is een mooie overwinning van de liefde.