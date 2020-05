Alex Callier verklaart verlies van zijn wenkbrauwen: “Ik heb Alopecia Areata” MVO

14 mei 2020

23u00 1 Showbizz Alex Callier onthulde in ‘Gert Late Night’ dat hij wél lastheeft van Alopecia Areata, een ziekte waardoor zijn haren sporadisch uitvallen.

Vanavond in ‘Gert Late Night’ onthulde Alex wel dat hij lijdt aan Alopecia Areata. “Dat is haarverlies op bepaalde plaatsen. Bijvoorbeeld aan mijn haarlijn en mijn wenkbrauwen. Ik heb eigenlijk nog geluk. Want je hebt mensen die dat volledig in hun haar hebben. Een kale plek. Bij mij zijn het mijn wenkbrauwen.” Enkele maanden geleden viel dat zijn fans al op, toen hij te gast was bij ‘Vandaag’ om zijn deelname aan het Songfestival aan te kondigen.

“Dat is geen complex. Helemaal niet”, verduidelijkt hij. “Dat is een ziekte die veel mensen hebben. Dat is stress-gerelateerd. Ik zit al meer dan 25 jaar in een behoorlijk stressvolle job. Dus dat is niet abnormaal. Er is geen middel voor. Er bestaan wel cortisone-shots, maar een echt genezingsmiddel is er niet.”

Geen corona

De zanger had ook goed nieuws: hij testte negatief op corona. “Ik ben naar een coronapunt gemoeten om een test te laten doen. Ik weet eigenlijk niet wat het gaat geven”, zei Alex eerder deze week op Radio 2. “Ik voel me niet heel slecht, ik ben niet moe, ik heb geen koorts... Ik denk dat ik gewoon een beetje teveel in de airco heb gezeten?”, voegde hij er grappend aan toe. Gezien hij normaal gezien op het Songfestival in Rotterdam had moeten staan met Hooverphonic, en ze vijfde geëindigd zijn in de virtuele editie van de show, is hij een zeer gewilde gast in talkshows. “We dachten al dat het waarschijnlijk om een keelontsteking ging, maar je kan niet zeker genoeg zijn als je van plan bent om mensen te zien.” De testresultaten wezen intussen uit dat Alex zich daar alvast geen zorgen meer over moet maken.