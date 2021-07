Alex Callier snapt dat niet iedereen om kan met zijn perfectionisme: “Tegenover iedereen die mij haat, staat iemand die mij geweldig vindt”

TV Tom Waes komt met nieuwe unieke reeks over de geschiede­nis van Vlaanderen

22 juli Geen ‘luilekkere’ zomer voor Tom Waes (52), want sinds vorige week is hij gestart met de opnames van zijn nieuwe reeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’. In deze documentairereeks - die doorspekt zal zijn met historische re-enactments - zoekt Waes uit wat er zich hier sinds de aankomst van de eerste Homo sapiens heeft afgespeeld, op de 14.000 vierkante kilometer die we vandaag Vlaanderen noemen.