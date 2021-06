Alex Callier over Songfestival: “Zelfs als ik geweten had dat we met Luka zouden winnen, had ik nog voor Geike gekozen”

Celebrities Cardi B kondigt zwanger­schap aan tijdens optreden: “Nummer twee komt eraan”

28 juni Vrolijk nieuws voor Cardi B (28) en haar echtgenoot Offset (29). Het koppel is in verwachting van hun tweede kindje. Dat liet Cardi weten tijdens een optreden op de BET Awards. Offset postte een foto op Instagram waarop Cardi naakt te zien is en haar buik volledig geverfd is. “Nummer twee komt eraan,” aldus de Amerikaanse rapster.