Alex Callier liet zich testen op corona

13 mei 2020

Alex Callier van Hooverphonic heeft zich laten testen op corona, dat vertelde hij gisteren op Radio 2 bij 'De Madammen'. "Ik heb geen koorts, maar wel keelpijn", legde hij uit.

“Ik ben naar een coronapunt gemoeten om een test te laten doen. Ik weet eigenlijk niet wat het gaat geven. Ik voel me niet heel slecht, ik ben niet moe, ik heb geen koorts... Ik denk dat ik gewoon een beetje teveel in de airco heb gezeten?”, voegde hij er grappend aan toe.

Zijn management laat weten dat Alex ondanks de lichte symptomen toch een test liet afnemen omdat hij enkele tv-shows op zijn planning had staan. Gezien hij gisteren normaal gezien op het Songfestival in Rotterdam had moeten staan met Hooverphonic, en ze vijfde geëindigd zijn in de virtuele editie van de show, is hij een zeer gewilde gast in talkshows. “Het is waarschijnlijk een keelontsteking, maar je kan niet zeker genoeg zijn als je van plan bent om mensen te zien. De resultaten zijn vandaag echter nog niet binnen, daar kunnen volgens de arts twee á drie dagen overheen gaan.”