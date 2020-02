Alex Callier heeft geen problemen met negatieve reacties: “Ik zou me zorgen maken als Patje het goed zou vinden” SDE

17 februari 2020

22u40

Bron: VRT 1 Showbizz Maandagavond was Hooverphonic te gast in ‘Vandaag’ om er Eurosongnummer ‘Release me’ voor te stellen. Het gesprek ging al snel over de Maandagavond was Hooverphonic te gast in ‘Vandaag’ om er Eurosongnummer ‘Release me’ voor te stellen. Het gesprek ging al snel over de gemengde reacties op het nummer, dat ‘s ochtends op de wereld werd losgelaten. Alex Callier (47) liet het alvast niet aan z’n hart komen.

“Eigenlijk zijn de reacties ontzettend lovend", reageerde Alex Callier aan tafel bij Danira Boukhriss. “Het is een verwrongen realiteit. Omdat iemand op een site iets schrijft, krijg je ‘er zijn gemengde reacties’. Maar als je op YouTube kijkt, dan zie je dat er 86% positieve reacties zijn. Als jij vroeger op je rapport 86% haalde, dan was je toch vree blij, niet?”

“Laat ons eerlijk zijn, Patje Krimson heeft voorspeld dat we niet doorgaan naar de finale. Ik zou ontzettend geshockeerd zijn moest hij voorspellen dat we wel doorgaan”, laat Alex weten. “Dan zou ik me zorgen beginnen maken. Als hij het goed zou vinden." Presentatrice Danira zegt: “Hij zei: ‘Kies toch eens een nummer met ballen.’” Waarop Alex smalend reageert: “Amai, dus ‘She’s After My Piano’ was dan een nummer met ballen, of wat? Laat ons eerlijk zijn: honderd procent positieve reacties ga je nooit hebben."

Ook gitarist Raymond Geerts haalt de schouders op bij zoveel commentaar: “We hebben van in het begin van onze carrière tegenkanting gehad. Ik ga geen namen noemen, maar vroeger werden we afgeschreven als een flauw afkooksel van Massive Attack en Portishead en een one-hit-wonder. We zijn nu 25 jaar verder en we staan er nog altijd.”