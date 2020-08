Alex Callier heeft coronazomer goed benut: “Nieuw Songfestival-nummer is al klaar” JR

25 augustus 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Bij de Radio 2 Zomerhit bleef het bij een nominatie, maar volgend jaar wacht Hooverphonic een wedstrijd van een ander kaliber: het Eurovisie­songfestival. Alex en co. hadden dit jaar al hun kans moeten wagen met ‘Release Me’, maar dat feestje ging niet door vanwege de coronacrisis.

Volgend jaar krijgen ze een nieuwe kans, met een gloednieuw nummer. En dat is er al, onthult Alex Callier (47). “Ondanks de bizarre zomer hebben we onze tijd goed benut”, zegt hij. “Ik denk dat ik al materiaal heb voor drie nieuwe albums. We zijn nu aan het selecteren. Keuze­stress! Maar de beste liedjes komen wel bovendrijven. Sommige liggen in de lijn van ‘Release Me’, andere dan weer niet. Je kent ons: ‘Looking for Stars’ was heel elektronisch, onze huidige single ‘Summer Sun’ is retro. Dus het kan nog heel verrassend worden.”

Lees ook:

Alex Callier zwaar onder vuur om afwezigheid Hooverphonic op Songfestivalnummer: “Misplaatst divagedrag”

Alex Callier verklaart verlies van zijn wenkbrauwen: “Ik heb alopecia areata”