Alex Callier (47) neemt afscheid van kenmerkende kapsel - en van zijn wenkbrauwen Redactie

18 februari 2020

06u01 10 Showbizz Sommigen was het al opgevallen bij de MIA’s, maar nu lijkt het definitief. Alex Callier smeert ‘s ochtends niet langer brylcream in de haren; en nam in alle stilte afscheid van de hem kenmerkende bakkebaarden. Maar wat fans vooral opvalt, is een nog merkwaardiger fenomeen: “Waar zijn zijn wenkbrauwen naartoe?”

Rockabilly-Alex trekt dit voorjaar naar het Eurosongfestival met een compleet nieuwe look. “Dat klopt,” aldus de manager van de band bij de voorstelling van het nummer ‘Release Me’ aan de Reyerslaan. “Alex gebruikt niet langer brylcream en koos recent voor een compleet nieuwe coupe. Bovendien staat hij erg scherp. Dat hij daardoor voor sommige mensen plots jonger oogt, kunnen we enkel als een compliment beschouwen. (lacht)”

Complimenten over zijn haar zijn er voldoende, maar minstens evenveel vragen over zijn verdwenen wenkbrauwen doen de ronde. Waar hij vroeger nog een uitgesproken donker paar leek te hebben, schiet er nu niets meer over. “Iedereen is Alex Callier beu”, grapt iemand op Twitter. “Zijn wenkbrauwen blijkbaar ook.”

“Hoe verloopt de zoektocht naar de wenkbrauwen van Alex Callier eigenlijk?”, wil iemand anders weten. “Of gaan we hem zo naar Eurovision 2020 sturen?”

Waarschijnlijk gaat het gewoon om het feit dat Alex niet door een professional was opgemaakt voor hij op tv verscheen. Er is een groot verschil tussen op camera vastgelegd worden in een programma als ‘The Voice’, en voor de camera verschijnen zoals je in het dagelijks leven rondloopt. Dan valt er al eens iets weg - zoals een wenkbrauw, bijvoorbeeld...

Iedereen is stilaan Alex Callier beu.

Zijn wenkbrauwen blijkbaar ook.#vandaag #vrt pic.twitter.com/GBSpyts9yv VrijwilligePrivacySchending(@ VSchending) link

Hoe verloopt de zoektocht naar de wenkbrauwen van Alex Callier eigenlijk? #dtv



Of gaan we hem zo naar #Eurovision2020 te sturen?

¯\(°_O)/¯ #demias pic.twitter.com/U8dJwSPm1o Robin Cox(@ ambrasjes) link