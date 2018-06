Alex Agnew verkoopt Sportpaleis op één uur uit, tweede show gepland TDS

01 juni 2018

17u47 0 Showbizz "Ik heb het gevoel: ze zijn mij vergeten. Er gaat niemand nog een ticket kopen". Dat zei Alex Agnew afgelopen dinsdag nog bij 'Van Gils & Gasten', waar hij bekend maakte dat hij opnieuw naar het Sportpaleis in Antwerpen trekt met een nieuwe show. De komiek had duidelijk ongelijk, want op amper één uur vlogen alle tickets de deur uit.

Zijn ego was naar eigen zeggen te groot om máár negen Sportpaleizen uit te verkopen en daarom kon een tiende niet ontbreken. Volgend jaar staat Alex Agnew daarom opnieuw in ‘zijn’ Sportpaleis met zijn nieuwe show ‘Be Careful What You Wish For’.

De opzet was simpel: een éénmalige show geven op 30 mei 2019 in het Sportpaleis. Maar de vraag naar extra tickets of extra shows begon intussen een eigen leven te leiden, dus werd beslist een extra voorstelling toe te voegen. Agnew zal nu dus ook een dag later, op 31 mei 2019, het podium onveilig maken.

De online ticketverkoop is open, je kan tickets via deze link verkrijgen.