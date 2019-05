Alex Agnew treedt op tegen malafide ticketverkopers SD

23 mei 2019

20u46 0 Showbizz Alex Agnew (46) is het slachtoffer geworden van malafide ticketverkopers die tickets voor zijn shows in het Sportpaleis aan woekerwinst doorverkopen. Daar wil de comedian nu actie tegen ondernemen.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei en op zaterdag 1 juni staat Alex Agnew met zijn nieuwe show ‘Be Careful What You Wish For’ in een uitverkocht Sportpaleis. Tickets voor de show worden echter aan woekerprijzen doorverkocht. Zo staan de shows momenteel bij Tele Ticket Service in de top 5 van evenementen met frauduleuze ticketdoorverkoop. Ook de theatertournee van Agnew lijdt aan hetzelfde probleem.

“Het is helemaal fout dat woekerhandelaars de prijs om mijn show bij te wonen kunstmatig de hoogte injagen zonder enige toegevoegde waarde te leveren”, zegt een ontevreden Alex Agnew. “Het komt enkel mijzelf toe om de prijs van een toegangsticket te bepalen en ik wil mijn shows bewust laagdrempelig houden voor de mensen.”

“Het bedrijf Tele Ticket Service zet als officiële ticketverkoper zijn inspanningen verder om ticketdoorverkopers op de zwarte markt te ontmaskeren”, gaat Stefan Esselens, CEO van het ticketingbedrijf, verder. “Net als bij eerdere evenementen zullen we ook bij de shows van Alex Agnew enkele honderden fans aan de deuren van het Sportpaleis tegenhouden omdat zij in het bezit zijn van tickets die we ongeldig hebben gemaakt.” Agnew stelt wel gerust: “Mensen die vermoeden in het bezit te zijn van een duurder doorverkocht ticket roepen we op om toch naar het Sportpaleis te komen. Samen met Tele Ticket Service is een oplossing uitgewerkt, zodat ook deze mensen met zekerheid mijn show zullen kunnen bijwonen.”

Om de malafide ticketdoorverkopers de wind uit de zeilen te nemen, raadt Alex Agnew de mensen aan voor correcte data en ticketlinks enkel de informatie op zijn website www.alexagnew.be te volgen