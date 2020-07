Alex Agnew treedt J.K. Rowling bij over cancel culture: “Als je de vrijheid van meningsuiting inperkt, stopt rechtvaardigheid” SDE

13 juli 2020

17u03

Vorige week ondertekenden schrijvers J.K. Rowling (53) en Salman Rushdie (74) - samen met nog 151 andere schrijvers en academici - een open brief tegen de 'cancel culture' en wat zij zien als een afnemende tolerantie binnen het publieke debat. Comedian Alex Agnew (47) is het met hen eens, vertelt hij in De Standaard.

De ondertekenaars van de open brief vinden dat de cultuur van het “afrekenen” - cancel culture - leidt tot minder tolerantie van standpunten die afwijken ten opzichte van “ideologische conformiteit”, ofwel de norm. Ook Alex Agnew zou de brief ondertekend hebben, zegt hij in De Standaard. “De westerse samenleving is enorm aan het veranderen door jonge, diverse stemmen. Dat is prima, maar ik heb wel problemen met al die zogenaamde woke strijders voor gelijkheid die vinden dat je meteen gecanceld moet worden als je iets zegt waar ze het niet eens mee zijn", klinkt het. “Dan ben je mensen niet aan het behandelen als gelijken. Als je de vrijheid van meningsuiting inperkt, stopt rechtvaardigheid, want je ontneemt een deel van de bevolking zijn stem. Zo ontstaat een zweer van meningen die je niet meer hoort. En als die zweer ooit openbarst, kan die alleen maar toxisch zijn.”

Hij vervolgt: “De sfeer is akelig geworden: wie niet 100 procent slaafs hun woke richtlijnen volgt – die bovendien elke week kunnen veranderen – wordt meteen gekatapulteerd naar het kamp van de vreselijkste mensen. Ik wil woke eisen in vraag kunnen stellen zonder als transfoob te worden weggezet. Als ik mij vanaf morgen een vrouw noem zonder iets aan mijn uiterlijk te veranderen, mag ik dan het recht opeisen om met andere vrouwen naakt te gaan douchen na het sporten? Want je weet zo dat er dan een hashtag #MeToo volgt.”

