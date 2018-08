Alex Agnew toont zich van een andere kant: "Ik was een teleurstelling voor mijn vader" TK

27 augustus 2018

06u00

Bron: VRT 0 Showbizz Vanavond is Alex Agnew te gast in 'Het Zomert Met', waarin de normaal goedlachse komiek Bruno Wyndaele een blik in zijn jeugd gunt. Hij heeft het daarbij over de moeizame relatie met zijn vader.

In het programma vertelt Alex dat zijn vader een dominante persoon was, die zich had opgewerkt uit een arbeidersmilieu tot een succesvolle ingenieur. Hij had hoge verwachtingen van zijn zoon, die hij niet kon inlossen. "Ik heb een carrière gebouwd op ‘papa, kijk eens wat ik kan’", aldus Agnew. "Ik was een teleurstelling voor mijn vader, dat heeft hij letterlijk tegen mij gezegd. ‘You’re my biggest disappointment, but at least you’re a nice guy.’"

Hij beseft dat dat tot op vandaag sporen nalaat, en dat zijn gebrul op het podium (en ernaast) eigenlijk een schreeuw om aandacht en erkenning is. Intussen heeft de 45-jarige komiek het wel een plaats kunnen geven. "Hoe ouder ik word, hoe beter ik mijn vader begrijp."

Zijn dochter Amy is intussen 10 jaar oud. Haar geboorte was een keerpunt in zijn leven. "Het moment dat de brulboei veranderde in een week hoopje kwetsbare vader. Na de geboorte zat ik anderhalf uur alleen met Amy op de kamer. Ik voelde niets en vroeg me af wat er mis was met mij. Toen fronste ze haar gezichtje, de zon scheen in haar ogen. Ik schermde haar ogen af en ze keek naar me. Ik zei ‘hallo’. En toen was ik papa."

Het zomert met Alex Agnew: vanavond om 21.20 uur op Eén.