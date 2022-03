Alex Agnew speelt deze zomer comedyshow op festivalterrein Werchter

ShowbizzAlex Agnew (49) heeft bijzonder nieuws. De comedian maakte zonet bekend dat hij deze zomer op het festivalterrein van Werchter zal gaan optreden. Hij brengt er op 18 juni zijn nieuwe show, ‘Wake Me Up When It’s Over’.

Normaal gezien zou Alex Agnew in 2021 twintig jaar op het podium vieren, maar door de coronacrisis viel dat jubileum in het water. Daarom wordt 2022 wél een bijzonder jaar. Alex Agnew wordt dan niet alleen vijftig, maar brengt op 18 juni 2022 ook zijn nieuwe comedyshow in het Festivalpark in Werchter.

Herman Schueremans, organisator van onder andere Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique: “Alex Agnew is een top performer, een fenomeen, een man die durft. We hebben in het Festivalpark al concerten van de grootste artiesten der aarde georganiseerd. Dit is toch weer van een heel andere aard: de grootste comedyshow ooit van the king of comedy! Wij zijn trots hiervan deel uit te kunnen maken, om Alex Agnew te mogen ontvangen. We gaan samen geschiedenis schrijven.”

De ticketverkoop start op zaterdag 12 maart 2022 om 10u via www.alexagnew.be en www.livenation.be. Een ticket voor ‘Alex Agnew - Wake Me Up When It’s Over’ kost 70 euro (incl servicekosten). Per verkocht ticket wordt er 1 euro overgemaakt aan het Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek.

