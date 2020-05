Alex Agnew relativeert: “De cultuursector zaagt nogal rap” SDE

23 mei 2020

08u33

Bron: NB 4 Showbizz Normaal gezien had hij de afgelopen dagen in uitverkochte zalen moeten optreden, maar dat zit er voorlopig niet in voor Alex Agnew (47). Al zijn er belangrijkere dingen, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Dezer dagen blijft Alex Agnew lekker thuis, net zoals iedereen. Zonder optredens, maar met z'n podcast, ‘Welcome To The AA’, als afleiding. “We bereiken gemiddeld 30.000 man”, vertelt de komiek in Het Nieuwsblad. “Toen Erik Van Looy of Philippe Geubels te gast waren zelfs meer dan 100.000.” Mooie cijfers, waardoor Alex de huidige situatie iets beter kan relativeren. “Ik wil ook niet te veel klagen”, klinkt het. “De cultuursector zaagt nogal rap. Het is waar dat we bij de eersten waren die dicht gingen en wellicht bij de laatsten zijn die weer opengaan. En dat we niet vooraan in de rij staan als het erop aankomt. Maar als we de creatievelingen zijn die we denken te zijn, moeten we dat nu maar tonen. Ik heb liever dat de overheid meer geld steekt in onderwijs dan in cultuur. Dat is echt wel belangrijker nu.”

De toekomst blijft er dus onzeker uitzien. Maar Alex is wel gewonnen voor het idee om - zoals men in Nederland van plan is - in zalen voor slechts een klein publiek te gaan spelen. “Als het met veel minder mensen en mondmaskers moet, zeg ik: Laat ons dat proberen. Ik voel me ook niet te goed om in kleine zaaltjes te spelen, integendeel. De charme van zo’n plek waar er altijd sandwiches zijn en mensen die je kop op een T-shirt lieten drukken, is onbetaalbaar. Uitstekende barometer voor je moppen ook. Terug naar de essentie, zonder groot decor.”

Lees ook:

Zullen we iets leren uit deze coronacrisis? Volgens Alex Agnew alvast niet



Alex Agnew ziet alle shows afgelast door de coronacrisis, maar: “Ik zit in een luxepositie, ik ben de laatste die mag klagen” (+)