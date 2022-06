Alex Agnew over geannuleerd Werchter-optreden: “Dat ze het zo vroeg afbliezen, getuigde van weinig strijdvaardigheid”

ShowbizzFreek Braeckman (43) is alweer aan zijn laatste logeerpartij toe. Voor het tweede seizoen van zijn podcast ‘Freek blijft slapen’ ging het VTM-nieuwsanker al op bezoek bij Adil El Arbi , CEMI en Karen Damen . In de laatste aflevering van dit seizoen gaat Freek dan weer op bezoek bij stand-upcomedian Alex Agnew (49). Samen hebben ze het onder meer over het afgelaste Werchter-optreden van de Antwerpse komiek. “Ik was daar best slechtgezind over.”

Op zaterdag 18 juni zou Alex Agnew als eerste komiek ooit op de wei van Werchter staan, maar zo’n twee weken na de bekendmaking moest de organisatie hun woorden alweer inslikken. De ticketverkoop liep namelijk niet zoals verwacht. “Ik kon de Lotto Arena vullen, maar het moesten drie Sportpaleizen zijn", aldus Alex in de podcast ‘Freek blijft slapen’. “Ik heb het wel niet persoonlijk opgevat, want er zijn nog zaken geannuleerd geweest. Al was ik er natuurlijk wel slechtgezind door.”

De komiek vertelt ook dat het niet zijn idee was om op Werchter op te treden. Maar dat Herman Schueremans, de organisator van het festival, en Live Nation erin geslaagd zijn om hem te overtuigen. “Ik vond het sowieso al iets te groot en ook de omstandigheden waren volgens mij niet ideaal. Maar ik had zoiets van ‘zij zullen het wel beter weten’.” Volgens Agnew hadden ze de ticketverkoop ook iets meer tijd moeten geven. “Live Nation dacht daar anders over en dat vond ik wel jammer. Het getuigde volgens mij ook van weinig strijdvaardigheid.”

Freek heeft het samen met Alex ook nog over zijn gezinsleven. Zijn dochter Amy viert volgende maand bijvoorbeeld haar veertiende verjaardag. “Zij is de vrouw van mijn leven”, klinkt het bij de komiek. “Ze is er erg slim en perfectionistisch. Zo kan ze het bijvoorbeeld niet aan als ze slechte punten heeft.” Daarnaast wordt Alex ook op regelmatige basis geconfronteerd door zijn dochter. “Op bepaalde vlakken zijn ze echt een spiegel.”

Het VTM-nieuwsanker is ook benieuwd naar hoe Agnew zijn comedyshows in elkaar steekt. “Iedereen heeft zo zijn eigen manier”, legt Alex uit. “Ik schrijf eerder kleine puntjes uit, maar zeker geen volledige stukken. Op papier mis je bovendien de nuance van mijn stem.” De stand-upcomedian haalt zijn inspiratie dan ook voornamelijk uit zijn optredens zelf. “Net daarom doe ik regelmatig try-outs. Vaak heb ik een basisidee en wanneer ik dan begin te babbelen, komt er altijd wel iets. Al is het wel niet altijd even grappig”, klinkt het lachend in ‘Freek blijft slapen’.

