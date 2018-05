Alex Agnew organiseert tiende show in het Sportpaleis DBJ

29 mei 2018

23u05 0 Showbizz Alex Agnew gaat voor een tiende keer optreden in het Sportpaleis, dat maakte 45-jarige comedian bekend in 'Van Gils en gasten'. De show staat gepland voor juni 2019.

Zijn ego was naar eigen zeggen te groot om máár negen Sportpaleizen uit te verkopen en daarom kon een tiende niet ontbreken. In juni van volgend jaar staat Alex Agnew daarom opnieuw in 'zijn' Sportpaleis met zijn nieuwe show 'Be Careful What You Wish For'.

Aan inspiratie had de Antwerpse comedian geen gebrek: het genderdebat, feminisme, #metoo, cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tarzan, zwerkbal... De Antwerpenaar kon zich tijdens zijn voorbereiding meer dan eens in de handen wrijven toen hij zich over de actualiteit boog.

Agnew verkocht in 2011 vijf keer het Sportpaleis uit met zijn 'best of'-show 'Larger Then Life'. Twee jaar later vulde hij de grootste zaal van België vier keer met 'Interesting Times - The Legend Ends'.