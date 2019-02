Alex Agnew kondigt nieuwe theatertournee aan KD

27 februari 2019

06u12 0 Showbizz Alex Agnew (46) gaat opnieuw op tournee langs de Vlaamse zalen. Wie geen tickets kon vastkrijgen voor zijn Sportpaleisreeks ‘Be Careful What You Wish For’, krijgt dus een tweede kans om die te zien. Dat kondigde hij gisterenavond aan in ‘Van Gils en gasten’.

Alex Agnew vulde eerder 9 keer het Sportpaleis met Larger Than Life (2011) & The Legend Ends (2013). 15.000 tickets voor ‘Be Careful What You Wish For’, dat op 30 mei plaats zal vinden, waren in minder dan een uur uitverkocht. Er volgende dus snel een tweede en derde datum, namelijk op 31 mei en 1 juni. Ook deze shows waren in een mum van tijd uitverkocht.

Aangezien de vraag naar tickets blijft aanhouden, volgt er vanaf september een theatertour van de gelijknamige show langs alle provincies in de Vlaamse theaters. Alex zal het in zijn show onder andere hebben over het genderdebat, feminisme en neuspeuteren.

