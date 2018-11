Alex Agnew: “Ik zit volop in een midlifecrisis” TK

24 november 2018

09u57 2 Showbizz Eeuwig jong blijven, het is niemand gegeven. Ook Alex Agnew niet, en dat beseft de comedian steeds meer. “Ik vecht voortdurend tegen de zure, oude man in mezelf”, vertelt hij in Het Belang Van Limburg. “Ik zit echt middenin mijn midlifecrisis.”

“Vijfenveertig ben ik ondertussen al, en ik vraag me steeds vaker af wat ik nu eigenlijk wil aanvangen met de rest van mijn leven”, aldus Agnew. “Ik merk ook dat ik meer en meer op de limieten van mijn open geest stuit. Anders verwoord: ik ben blijkbaar toch niet zo breeddenkend als ik altijd gedacht had, en dat vind ik jammer. Ik ben dus voortdurend aan het vechten tegen die zure, oude man in mezelf die niet meer van vernieuwing wil weten.”

Agnew geeft wel mee dat hij al het licht aan het einde van de tunnel ziet. “Misschien omdat ik er ondertussen toch in geslaagd ben wat vrede te nemen met een paar dingen”, klinkt het. “Ik ga mezelf niks meer wijsmaken wat mijn toekomst betreft: ik zal nooit een voetballer worden, en een carrière als bokser zit er ook niet meer in. Ik zal dus comedian blijven tot ik erbij neerval, want let’s face it: dat is wat ik ben. En muziek zal ik ook blijven maken.”

Muziek maken zal hij echter niet meer met Diablo Blvd doen, de heavymetalband van Agnew. In december stopt de groep ermee. “Alle groepsleden hebben ondertussen een leven. Als we gingen toeren, moesten sommigen loopbaanonderbreking nemen, anderen moesten dan weer tijdelijk hun winkel sluiten. Ik voelde ook dat bepaalde dingen niet meer aan ons waren: het kan niet de bedoeling zijn dat je in een band als Diablo Blvd. krampachtig probeert om jeugdig te blijven, vind ik. Dan kan je er beter de pries uittrekken, en dat gaan we dan ook doen.”