Alex Agnew: "Ik merk dat ik almaar cynischer word" Jacob De Bruyne

08 december 2018

00u00 1 Showbizz Na dertien jaar stopt Alex Agnew (45) met zijn band Diablo Blvd, en op de koop toe kampt hij met een kleine midlifecrisis. Gelukkig is er nog de comedy, zijn dochter én het vooruitzicht dat hij in 2019 drie keer in het Sportpaleis staat. "Ik probeer er alles aan te doen om niet te vervallen in cynisme."

Alex Agnew neemt maandag afscheid van Diablo Blvd

Dertien jaar, vier albums en een handvol internationale tours draaide Diablo Blvd mee in het metalcircuit, maar maandag trekt de band rond Alex Agnew er de stekker uit. In een uitverkochte Brusselse AB nemen ze afscheid van hun fans. "We hebben een geweldig laatste jaar gehad, maar de rek was eruit", zegt Agnew. "Het afscheid is bitterzoet, want we blijven allemaal goede vrienden, maar je voelde dat er muzikale meningsverschillen zaten aan te komen. We stoppen ook liever wanneer we nog relevant zijn. Er is niets erger dan te horen: 'Diablo Blvd? Zijn die dan nog bezig?' Nu gaan we eruit met een knal." Maar een zwart gat zit er niet snel aan te komen. De Antwerpse comedian is volop bezig met try-outs voor zijn nieuwe show 'Be Careful What You Wish For', waarmee hij eind mei drie avonden in het Sportpaleis staat. "Daar probeer ik nog niet te veel over na te denken, want ik ben er behoorlijk bang voor. Bijna alle 45.000 tickets zijn de deur uit en dat brengt toch een serieuze druk met zich mee."

Pintjes tappen

Agnew probeert in zijn nieuwe show zo optimistisch mogelijk te blijven, al is dat niet altijd even gemakkelijk. "Je zou het een midlifecrisis kunnen noemen, ja. Hoewel ik het midden van mijn leven hoogstwaarschijnlijk al ben gepasseerd. Ik merk bij mezelf dat ik almaar cynischer word. Wat mag je tegenwoordig nog zeggen over bijvoorbeeld huiskleur en gender? Niemand luistert nog naar elkaar, er moet altijd een vijand zijn. Ik word er allemaal behoorlijk zenuwachtig van. Maar mijn dochtertje Amy (10) is mijn beste medicijn tegen cynisme."

Deze shows zouden weleens de laatste kunnen zijn. "Zeg nooit nooit natuurlijk, maar wat mij betreft, is het goed geweest", zegt Alex. En er is altijd nog zijn plan B. "Mijn vrouw heeft een comedycafé in Antwerpen. Pinten tappen zie ik mezelf nog wel doen", lacht hij. (DBJ)