Alex Agnew gaat straks nieuwe ‘Fear Factor’ presenteren: “Ik dacht: fuck it, waarom niet?”

Pootje baden in een slangenkuil, koorddansen boven een ravijn of een slijmerige degustatie van geitenogen of schapenhersens. Het is ondertussen zestien jaar geleden dat Walter Grootaers zijn gasten de meest vreselijke uitdagingen voorschotelde in ‘Fear Factor’, maar dit jaar komt het format terug. Niet met de typerende zonnebril en gekruiste armen van de Lierse Kreuner, wel met comedian Alex Agnew. “Mijn zonnebril ga ik daarvoor toch thuis laten”, grijnst de comedian. “Bij Walter was dat accessoire vooral een gimmick, zo wérd hij de presentator van ‘Fear Factor’. Ik ga straks vooral proberen mijn eigen stempel te drukken. Zo laat ik Walter ook het meest in zijn waarde, denk ik.”