Alex Agnew en Philippe Geubels over de mop die chaos ontketende bij de Oscars: "Grap maken over ziekte mag. Op iemands gezicht slaan niet”

Of het een goeie grap was? Daarover kun je discussiëren, vinden Philippe Geubels en Alex Agnew. Maar over de slag die ‘best actor’ Will Smith daarna uitdeelde, zijn Vlaanderens bekendste komieken het roerend eens: dat was vér over de schreef. “Als we het normaal gaan vinden dat je meppen riskeert wanneer je met iets of iemand lacht, is het einde zoek.”