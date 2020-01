Alex Agnew begrijpt de commotie rond ‘The Simpsons’-personage Apu niet: “De reeks zit bomvol stereotypen” DBJ

21 januari 2020

17u48 0 Showbizz De Amerikaanse stemacteur Hank Azaria (55) stopt na dertig jaar met het inspreken van zijn ‘Simpsons’-personage Apu Nahasapeemapetilon. Hij vindt het personage, een Indische uitbater van een supermarkt, veel te stereotiep. “Jammer”, klinkt het bij Alex Agnew. “ Humor is vaak gebaseerd op clichés en die zijn grappig omdat ze vaak ook waar zijn.”

Het is niet duidelijk of het personage van Apu ook uit de reeks zal verdwijnen, dat moeten de makers nog beslissen. Maar dat Azaria stopt als stem van Apu, is wel zeker. “Ik zou het jammer vinden als het personage van Apu zou verdwijnen”, vertelt Alex Agnew. “Bovendien begrijp ik de hetze ook niet zo goed.”

Azaria zei eerder al dat hij bereid was om te stoppen met het inspreken na klachten over de stereotypering van Apu. De kritiek en beschuldigingen van racisme werden mede aangewakkerd door de documentaire ‘The Problem With Apu’ uit 2017. Hierin vertelden meerdere mensen van Zuid-Aziatische afkomst hoe het voelde om op te groeien met Apu als enige ‘Zuid-Aziatische’ rolmodel op de Amerikaanse televisie. “Maar naast het personage van Apu zit de reeks bomvol met stereotiepen”, vertelt Agnew. “Mr Burns is een grijpgrage miljonair zonder hart, de Italianen die in ‘The Simpsons’ voorkomen zijn maffiosi, politieagent Chief Wiggum is lui, de zussen van Marge zijn zieldode ambtenaren. De reeks stikt ervan. Humor is vaak gebaseerd op clichés en die zijn net grappig omdat ze vaak ook waar zijn. Ik weet niet of je weleens een nachtwinkel bent binnengewandeld, maar daar zít gewoon vaak een Indiër met een accent.”

Geliefd personage

Apu is in de eerste plaats vooral een geliefd personage uit de reeks, vindt Agnew. “Hij is meer dan alleen een Indiër met een winkel, hij heeft een eigen leven en gezin”, aldus de comedian. “Simpsons-kijkers houden van hem. Ik ben ervan overtuigd dat Hank Azaria ook met al die heisa wordt geconfronteerd omdat hij zelf geen Indiër is. Maar ik vraag me af wat dan de oplossing is. Moeten de makers een Amerikaanse Indiër aanwerven die dan ook zijn accent moet vervormen? Ik denk dat je tegen dit soort opspraak nooit kan winnen. Ik heb de indruk dat sommigen mensen hun recht om beledigd te zijn, belangrijker vinden dan het recht op een vrije mening van anderen.”

Fan De Wever

Ook Bart De Wever liet zich eerder al uit over Apu. “Iedereen wordt erdoor gesleurd”, vindt ook De Wever. “In de eerste plaats ook Homer. Hij is het type van de dikbuikige, nogal domme bierdrinkende en fastfood-verslindende Amerikaan, waar we ook al wel eens graag mee lachen. Zoals Matt Groening (‘The Simpsons’-maker, red.) zegt: ‘We leven in een tijd waarin iedereen graag doet alsof hij beledigd is’. Ik vind dat wel een waarheid”, aldus De Wever nog. “Als je dit soort expressie gaat aanvallen, waar eindigt dat? Humor is een heel belangrijk ventiel in een samenleving. Als je dat gaat dichtdraaien, draai je het ventiel van de haat verder open.”