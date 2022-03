Alex Agnew annuleert comedyshow op Werchter: “Ik wil iedereen die een ticket gekocht heeft enorm bedanken”

Herbekijk hier: Alex Agnew kondigt zijn eigen comedyshow op de wei van Werchter aan.

“Mensen die mijn carrière al langer volgen, weten dat ik graag met de deur in huis val, dus bij deze: mijn optreden op de wei van Werchter gaat niet door”, aldus Alex Agnew in een persmededeling. “Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalwei een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Wie zal het zeggen?”, klinkt het verder nog. “Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea. Ik zou in ieder geval iedereen die een ticket heeft gekocht enorm willen bedanken. Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent.”

60.000 mensen

Alex Agnew kondigde het nieuws van zijn comedyshow zo’n twee weken geleden aan. Hij vertelde toen onder meer hoe het idee tot stand gekomen is en wat zijn fans mochten verwachten. “Ik weet dat het gek klinkt: humor op een festivalwei. Maar ik word voorgesteld als de grootste rockcomedian op het grootste rockfestival. Het plaatje klopt dus”, klonk het midden maart op de wei van Werchter.

Voor de comedyshow van Alex Agnew was er plaats voor zo’n 60.000 fans. Geen klein publiek, maar de komiek stond in het verleden wel al vaker voor grote groepen. In 2011 kondigde Alex aan dat hij het Sportpaleis met 18.000 man zou vullen. Hij deed dat intussen al twaalf keer. “60.000 man. Dat is véél, maar ik ben realistisch. 40.000 tot 45.000 zou al heel cool zijn”, zegt Alex. Hoeveel tickets er uiteindelijk verkocht werden, is niet bekend.

Alternatief

Voor fans die al een ticket gekocht hadden, heeft Agnew wel nog goed nieuws. “Ik ga uiteraard niet zomaar iets afkondigen zonder iets aan te kondigen. Vanaf september speel ik mijn gloednieuwe comedyshow ‘Wake me up when it’s over’ in alle theaterzalen en culturele centra in Vlaanderen en ook enkele shows in Nederland.”

Tickethouders van ‘Alex Agnew - Wake Me Up When It’s Over’ in Werchter worden door Ticketmaster op de hoogte gebracht en kunnen rekenen op terugbetaling van hun ticket.

LEES OOK: