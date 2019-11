Aleksandra uit ‘Love Island’ reageert op geruchten over breuk met Denzel MVO

27 november 2019

10u00

Bron: Grazia 0 Showbizz Tijdens het programma liep hun relatie niet altijd over rozen, maar Aleksandra en Denzel wisten wél de overwinning weg te kapen. Dat leverde hen zomaar 25.000 euro op. Er gaan echter al een tijdje geruchten de ronde dat de twee vandaag de dag uit elkaar zouden zijn. Aleksandra wuift alle twijfel nu weg.

In het Nederlandse blad Grazia vertelt ze over haar relatie met Denzel. Aleksandra verwijderde zopas alle foto’s van Denzel op haar Instagram-profiel, maar volgens haar moeten fans zich helemaal geen zorgen maken. “Er geen veel geruchten de ronde dat we uit elkaar zouden zijn, maar dat is niet zo. We zijn nog altijd samen”, zegt ze. “Oké, we hebben wel ruzie. Maar dat overkomt elk koppel wel eens, he? Ik was eventjes heel erg boos en toen heb ik al die foto’s verwijderd. Overal stond plots geschreven dat we uit elkaar waren, maar we zijn niet definitief uit elkaar.” Hoewel dat laatste toch wat onheilspellend klinkt, kunnen fans van Denzel voorlopig dus nog op twee oren slapen.