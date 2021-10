Alec Baldwin omarmt echtgenoot Halyna Hutchins tijdens emotionele ontmoeting

Celebrities“Alec Baldwin is erg hulpvaardig", liet Matthew Hutchins eerder deze week al weten, nadat de acteur per ongeluk diens echtgenote, Halyna Hutchins, had doodgeschoten op de set van ‘Rust’. En dat er écht geen kwaad bloed is tussen de twee mannen, bewijzen foto’s van een ontmoeting zaterdagochtend.

Alle informatie over het tragische ongeval op de set van ‘Rust’ vind je in ons dossier.

Alec Baldwin, Matthew Hutchins en z'n 9-jarige zoon ontbeten zaterdagochtend samen in een restaurant in New Mexico, waar de acteur tijdens de opnames van ‘Rust’ verbleef. Tijdens de opnames van die film schoot Alec per ongeluk de echtgenote van Matthew, Halyna Hutchins, dood. Ook regisseur Joel Souza raakte gewond, maar hij mocht ondertussen het ziekenhuis alweer verlaten. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Vlak na het tragische ongeval gaf Matthew al aan dat hij contact had gehad met de acteur. “We hebben gepraat en hij is erg hulpvaardig", klonk het. Nu hebben de twee mannen elkaar dus ook in het echt gezien. Uit beelden blijkt hoe ze samen ontbeten en daarna over het hotelterrein wandelden. Aan de fontein omhelsden beide mannen elkaar, waarna Alec ook Halyna’s zoon nog een knuffel gaf.

‘Geslagen man’

Volgens een ooggetuige ging het duidelijk niet goed met de acteur. “Zijn lichaamstaal was die van een geslagen man. Hij kromp in elkaar en zag er ouder uit." De acteur liep ook een tijdje rond met een bagagewagentje. “Ik dacht eerst dat hij dat vastnam om hem te helpen met lopen", zei de ooggetuige. “Hij zag er zo down uit."

Matthew was samen met z'n zoon eerst afgezakt naar Albuquerque, waarnaar het lichaam van z'n echtgenote was overgebracht. Daarna bracht hij met z'n zoon de nacht door in hetzelfde hotel als Alec. Zaterdagmiddag vertrok het tweetal weer. Vrijdagavond werd er trouwens ook een intieme herdenking georganiseerd voor Halyna. Zowel Matthew als Alec waren daarop aanwezig.

LEES OOK

Bekijk hier alle video’s over het tragische schietincident: