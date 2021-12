Alec Baldwin krijgt steun van crew in open brief: “De set was helemaal niet gevaarlijk”

Vijfentwintig crewleden ondertekenden de brief. Volgens hen is het narratief rond de dood van cameravrouw Halyna Hutchins serieus uit de hand gelopen. Beweringen dat de situatie op de set van ‘Rust’ “chaotisch, gevaarlijk en uitbuitend” was, kloppen volgens hen dan ook niet. “We rouwen allemaal om onze goede vriendin Halyna Hutchins”, klinkt het. “En we rouwen ook om onze vrienden die sindsdien het doelwit zijn geworden van de media, terwijl ze zelf hun verdriet proberen te verwerken.” Daarmee verwijzen ze rechtstreeks naar Alec Baldwin, die per ongeluk een geladen pistool in handen kreeg, dat vervolgens afging en Halyna’s dood veroorzaakte.

“Jammer genoeg is het in onze business gebruikelijk om in chaotische, onprofessionele of hectische plaatsen te werken om ervaring op te doen. We hebben allemaal al wel eens op z’n set gestaan. ‘Rust’ was niet één van die sets. ‘Rust’ was professioneel. We erkennen dat geen enkele set perfect is, net zoals bij elke andere productie had ‘Rust’ briljante aspecten en aspecten die wat uitdagender waren. Hoewel we onze vakbonden steunen in hun strijd tegen onprofessionele werkomgevingen, geloven we niet dat ‘Rust’ hier een voorbeeld van is."