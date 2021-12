Alec Baldwin in tranen tijdens eerste interview na fatale schietpartij op filmset: “Wapen ging ineens af”

UPDATEAlec Baldwin voelt zich “niet schuldig” na de fatale schietpartij op de set van de film Rust. In een tv-interview met de Amerikaanse zender ABC zei hij donderdag dat “iemand hier verantwoordelijk voor is, maar ik dat niet ben. Als ik het idee had gehad dat dat wel zo was, had ik misschien wel een einde aan mijn leven gemaakt.”

De 63-jarige acteur had in het emotionele vraaggesprek, waarin hij moest wenen, geen antwoorden op de vraag wat er precies is misgegaan op 21 oktober, toen de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins fataal werd geraakt door een projectiel uit het wapen dat Baldwin vast had voor de repetitie van een scène. Hij zei geen idee te hebben hoe er munitie in het wapen kon zitten, of waarom er überhaupt kogels op de set aanwezig waren.

Baldwin verklaarde de trekker van het wapen niet te hebben overgehaald. “Ik zou nooit een wapen op iemand richten en de trekker overhalen”, zei hij in een fragment dat eerder al was vrijgegeven. Volgens de acteur besprak hij de scene met Hutchins en was hij het wapen aan het doorladen toen het fatale schot afging. “Doe je dat zo?”, vroeg Baldwin naar eigen zeggen aan Hutchins, toen hij het wapen doorlaadde. Bij doorladen komt er een kogel uit het magazijn in de loop. Toen hij vervolgens de hamer van het wapen losliet “ging het ineens af”, aldus Baldwin.

Quote Als jouw protocol is dat je het wapen iedere keer contro­leert, fijn voor je. Mijn protocol is dat ik de persoon wiens taak dat is, vertrouw. En dat heeft altijd gewerkt. Acteur Alec Baldwin

Wapenexpert

De acteur zei dat hij er zo van overtuigd was dat er geen kogels in het wapen zaten, dat hij niet doorhad dat hij Hutchins had geraakt. In eerste instantie dacht hij dat ze flauw was gevallen, maar toen bleek ook regisseur Joel Souza gewond. Pas nadat hij door de politie was verhoord, kreeg Baldwin te horen dat er munitie in het wapen zat en Hutchins het incident niet had overleefd.

De acteur verwacht niet te worden vervolgd voor het incident. Mensen “met kennis van de zaak” zouden hem hebben verteld dat dat zeer onwaarschijnlijk is. “De verantwoordelijkheid van een acteur is te doen wat de wapenexpert hem opdraagt”, aldus Baldwin. Baldwin was ook een van de producenten van Rust, maar hij verklaarde dat zijn betrokkenheid als producer zich beperkte tot het plot en de acteurs.

Quote Net als je denkt dat de situatie niet surreëler kan worden, komt de oud-president van de Verenigde Staten met een opmerking over deze tragische situatie. Acteur Alec Baldwin

Niet gepast

In het interview noemde Baldwin de woorden van collega's George Clooney - die naar eigen zeggen als acteur altijd zelf checkt of een wapen ongeladen is - ongepast. “Er waren heel veel mensen die het nodig vonden om hun commentaar te leveren op de situatie, wat de situatie absoluut niet hielp”, zei hij. “Als jouw protocol is dat je het wapen iedere keer controleert, fijn voor je. Mijn protocol is dat ik de persoon wiens taak dat is, vertrouw. En dat heeft altijd gewerkt.”

Baldwin reageerde ook op het commentaar van voormalig president Donald Trump, die in een conservatieve podcast suggereerde dat het geen ongeluk betrof en de acteur het wapen wellicht zelf had geladen. “Hij zei dat ik het met opzet had gedaan”, aldus Baldwin in het interview donderdag. “Net als je denkt dat de situatie niet surreëler kan worden, komt de oud-president van de Verenigde Staten met zo’n opmerking over deze tragische situatie.”

In het interview verklaarde Baldwin dat hij geen antwoorden heeft op de vele vragen rond de tragedie op de set in New Mexico, waarbij cinematografe Halyna Hutchins omkwam.

Volledig scherm Een beeld uit het interview dat acteur Alec Baldwin had met ABC News. © ABC News