Alec Baldwin geeft zijn telefoon aan politie als bewijs in onderzoek naar dodelijke schietpartij op filmset

Showbizz Klaasje Meijer vertelt in ‘Speeltijd’ over K3: “Mijn ouders waren er eigenlijk geen fan van”

In ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen op Joe elke week met een bekende Vlaming, of Nederlander, terug naar de schooljaren om de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Van toffe klasverhalen tot spannende eerste keren. Zaterdagochtend was ex K3'tje Klaasje Meijer (25) te gast en daar vertelde ze open over haar acteerambitie, haar ouders en de vriendschap met Hanne en Marthe: “Ik heb zelf bewust wat afstand gedaan, maar we hebben wel nog veel contact .”

0:00