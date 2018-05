Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria verwelkomen vierde kind TC

18 mei 2018

09u52 0 Showbizz Acteur Alec Baldwin (60) is opnieuw papa geworden. Zijn vrouw Hilaria (34) beviel van een zoontje. Het jongetje is al hun vierde kind samen.

Alec, die tegenwoordig vooral furore maakt met zijn Donald Trump-imitaties in het komische programma 'Saturday Night Live', was in de wolken met de komst van zijn jongste zoontje. "Here we go again! Baldwinitos evereywhere", klonk het op de sociale netwerken. Ook Hilaria klonk euforisch. "Hij is hier en hij is perfect", was haar korte commentaar. Een naam heeft het koppel nog niet prijsgegeven. De twee hadden al een dochter, Carmen (4), en twee zoontjes, Rafael (2) en Leonardo (20 maanden). Iets zegt ons dat dit jongetje ook een Italiaans klinkende naam zal krijgen. Alec heeft overigens ook een volwassen dochter uit zijn stuk gelopen huwelijk met actrice Kim Basinger. Ireland is ondertussen al 22 jaar.