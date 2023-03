Album van overleden Mac Miller bijna afgerond

TV Toiletpot moet eraan geloven in ‘Wie zoekt die wint’: “Daarom dat het hier zo stinkt!”

Wie 100.000 euro wil winnen, moet daar iets voor over hebben. In het VTM-spelprogramma ‘Wie zoekt die wint’ verstopt gastheer Jens Dendoncker (samen met een verstopteam) cashgeld op de meest onverwachte plekken in huis. Als de familie erin slaagt om het geld te vinden, mogen ze het houden. In de eerste aflevering brengen ze een bezoekje aan de familie Spooren uit Dessel. Maar wanneer de vader vermoedt dat er geld verstopt zit in de toiletpot, gaat hij deze meteen te lijf met een hamer. “Dan moet je gewoon beginnen kloppen en hopen dat er toch iets inzit.”