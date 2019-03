Album Ketnet-serie #LikeMe meteen op één in hitlijsten CD

23 maart 2019

Het succes van de Ketnet-serie #LikeMe is nu ook te voelen tot in de hitlijsten. Met hun debuutalbum, dat vorige uitkwam, staan ze al meteen bovenaan de albumlijst van de Ultratop. Met meer dan het dubbel van de verkopen als nummer 2: A Star Is Born van Lady Gaga en Bradley Cooper.

De Ketnet-reeks #LikeMe, die zich afspeelt op en rond een middelbare school, heeft een hoog musicalgehalte. Met hedendaagse bewerkingen van Vlaamse en Nederlandstalige klassiekers wil het jongeren laten kennismaken met de muziek uit de tijd van hun ouders en grootouders. En dat slaat duidelijk aan. Het debuutalbum van #LikeMe, dat op 15 maart verscheen, knalt uit het niets meteen binnen op één in de Ultratop en is daarmee de best verkochte plaat van het moment. En doet het beter dan André Hazes en Niels Destadsbader.

Daarnaast staat de cast van #LikeMe ook met twee covers in de Vlaamse Ultratop 50. Hun acapellaversie van Allemaal van Wim Soutaer stijgt naar plek 29 en Porselein van Yasmine komt nieuw binnen op 46. Op zondag 7 april staat #LikeMe in de Lotto Arena met twee uitverkochte concerten. Die dag is ook de laatste aflevering te zien van het eerste seizoen. Maar de fans moeten niet treuren: Ketnet heeft bevestigd dat er een tweede seizoen komt. (