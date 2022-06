‘Albatros’ is straks te zien in 290 miljoen Amerikaanse huiskamers: “Ik begrijp dat zwaarlijvigheid er iets losmaakt”

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er niet geweldig trots op ben”, glundert Dominique over de internationale verkoop. “De reeks is echt kindje van Wannes (Destoop, regisseur, red.) en ik. Dat zo’n grote zender die aangekocht is een bevestiging dat het verhaal universeel is en dat de emoties overal aanslaan. Ik begrijp dat het thema van zwaarlijvigheid iets losmaakt in Amerika, al gaat de reeks over veel meer dan obesitas. Every-body has it’s story was de tagline. Het gaat over de mentale impact die zwaarlijvigheid kan hebben.”