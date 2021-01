‘Albatros’ en ‘De Twaalf’ grote favorieten voor Ensors

De Ensor Academie, bestaande uit meer dan 1.100 leden uit de audiovisuele sector, besliste zopas over de beste producties van een extra lang Ensorjaar (augustus 2019 - december 2020). In een moeilijk jaar waarin de sector geteisterd werd door corona vallen er gelukkig ook lichtpunten op te merken. Zo noteren we dertien nominaties voor ‘De Patrick’ (Tim Mielants) en acht nominaties voor ‘All Of Us’ (Willem Wallyn). Debutante Eva Cools is met ‘Cleo’ meteen goed voor vijf nominaties. Op het gebied van series scoort ‘Albatros’ (Wannes Destoop) een dikke veertien nominaties en sleept ‘De Twaalf’ (Wouter Bouvijn) twaalf nominaties in de wacht. Uit de lijst van genomineerden blijkt ook opnieuw de kwaliteit aan documentaires en kortfilms die er op Vlaams grondgebied geproduceerd werden.