‘Albatros’-acteur Benny Claessens heeft geen begrip voor Bart De Pauw: “Ik schaam me in zijn plaats”

Benny Claessens woont en werkt intussen al jaren in Berlijn, maar hij merkt dat hij steeds liever terug naar België komt, zegt hij. “In Duitsland is het toch allemaal serieuzer, hier wordt er meer weggelachen en gerelativeerd. Zoals met de Ensors pas: ik was genomineerd voor mijn rol in ‘Albatros’, maar Josse De Pauw won. Geert Van Rampelberg, Tom Vermeir, Dominique Van Malder en ik stonden te roken aan het Thermae Palace en ik zei dat ik het beeldje wel graag gewonnen had, omdat er in mijn appartement in Berlijn een deur is die niet dichtblijft. ‘Tom, Dominique en ik gaan samenleggen, ge krijgt het voor uw verjaardag’, zei Geert.” (lacht)