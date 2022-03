Alarmfase rood voor de bondgenoten in ‘De verraders’

Daarnaast wordt het Walter Damen heet onder de voeten. Het net sluit zich om de verraders. Niels Albert is de advocaat - terecht - op het spoor. Mede-verrader Jamie-Lee is Walter liever kwijt dan rijk, en maakt dan ook handig gebruik van de verdenkingen van Niels. Samen sluiten ze een pact om Walter bij het volgende Ronde Tafel-moment aan te vallen. Jamie-Lee is alvast opgetogen met het plan van Niels. “Hij denkt dat ik meega in zijn verhaal. Maar als puntje bij paaltje komt, gaat hij mee in míjn verhaal.”