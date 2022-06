“Al weken inwendig aan het bloeden, en toch bleef ik doorgaan”: Cath Luyten kroop ooit door het oog van de naald

BV“De dokter zei: ‘Als je hier een halfuur later was aangekomen, was je er niet meer geweest’.” Zeggen dat het kantje boordje is geweest, is geen overdrijving. En toch trok Cath Luyten (44) geen lessen uit het medische noodgeval dat haar jaren geleden overkwam, geeft ze toe in ‘Dag Allemaal’. De presentatrice maakt haar geluksrapport op en vertelt over haar scheiding en de beslissing om toch nog voor een tweede kind te gaan. “Ik heb echt chance met de papa’s van mijn kinderen.”