Al meer dan 70.000 tickets verkocht voor musical ‘Daens’ SD

12 juli 2019

14u12 0 Showbizz Het ziet ernaar uit dat Studio 100 weer een succes in handen heeft. Van de musical ‘Daens’, die pas in 2020 te zien zal zijn, gingen al meer dan 70.000 tickets over de toonbank.

‘Daens’ zal vanaf 22 februari afwisselend met de spektakelmusical ‘40-45' te zien zijn in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Meer dan 70.000 mensen toonden zich al geïnteresseerd en kochten een kaartje voor de musical, met Peter Van De Velde in de hoofdrol.

Gert Verhulst heeft er een goed oog in dat ook dit een succes zal worden: “De musical ‘Daens’ wordt niet zomaar een herneming. We hebben de ambitie om van deze productie een spectaculaire ‘Daens 2.0' te maken. Ik ben dan ook bijzonder fier en dankbaar dat we vandaag kunnen aankondigen dat we deze productie gaan verlengen wegens de grote vraag naar tickets.”