Al meer dan 50 klachten: het regent kritiek over plastische kliniek van Diana Gabriels, waar ‘Temptation’-gezichten kind aan huis zijn

TV Advocaat Pol Vandemeule­brou­c­ke in ‘Justice For All’: "Ik haat advocaten die zeggen dat ze voor de maatschap­pij werken: niks van!"

29 oktober Advocaat Pol Vandemeulebroucke neemt in ‘Justice For All’ geen blad voor de mond over zijn beroep. “Ik haat advocaten die laten uitschijnen dat ze voor de maatschappij werken... Niks van”, vertelt hij. “Ik verdedig een privaat belang en dat gaat vaak in tegen het openbaar belang. Ik word betaald - liefst zoveel mogelijk - door de gast die een probleem heeft met de overheid.”