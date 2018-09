Al meer dan € 200.000 naar goede doelen en verenigingen dankzij Trooper SD

03 september 2018

15u35

Bron: Studio 100 5 Showbizz Trooper, een organisatie waar ook Studio 100 sinds eind vorig jaar de schouders onder zette, heeft al meer dan € 200.000 aan extra middelen ingezameld voor Vlaamse verenigingen en goede doelen.

Het principe van Trooper is simpel: je gaat naar de pagina van de gekozen verenging of goede doel op trooper.be. Je kiest een webshop en klikt op de banner. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. De shop betaalt vervolgens een percent of bedrag aan de gekozen vereniging of goede doel. Hoeveel dat percent gemiddeld bedraagt staat aangegeven bij elke shop.

Sinds de lancering in november 2017 zijn er al bijna 2.500 verenigingen en goede doelen bij Trooper aangesloten, en ook meer dan 200 online shops. Bekende winkels waaronder Coolblue, Collect&Go, Booking.com, Decathlon, Collishop, JBC, Torfs, Connections, Hema, AS Adventure en vele anderen beslisten intussen al om het verenigingsleven een duwtje in de rug te geven via een samenwerking met Trooper.

Ook topchef Roger van Damme steunde Trooper de afgelopen maanden. Hij was het gezicht van de allereerste Trooperwedstrijd, waarbij de aangesloten verenigingen een pannenkoekenslag konden winnen met de beste patissier van de wereld.

Wie meer info wil over Trooper of een vereniging of goede doel wil aansluiten kan terecht op www.trooper.be.