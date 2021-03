Al meer dan 20.000 kandidaat-Klaasjes: “De zoektocht kan niet uitgesteld worden door corona, nee”

Celebrities Paris Hilton mengt zich in schandaal rond David Letterman: “Hij heeft mij opzette­lijk vernederd”

2 maart Paris Hilton (40) kijkt met veel pijn terug op een interview dat ze aan de Amerikaanse talkshow-presentator David Letterman (73) gaf, nadat ze in 2007 korte tijd doorbracht in de gevangenis. Volgens de socialite hield Letterman zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken en zette hij haar tijdens de show voor het blok om over die periode te praten, terwijl ze duidelijk had gemaakt dat absoluut niet te willen. Dit liet Paris weten in gesprek met E! News. David Letterman ligt de laatste dagen en weken steeds meer onder vuur voor ongepast gedrag tegenover zijn studiogasten, in het bijzonder tegen jonge vrouwen.