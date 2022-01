Al meer dan 100 namen bekendgemaakt voor tweede editie ‘24 uur live’: evenement dit jaar ook live bij te wonen

Celebrities ‘Full Hou­se’-ac­teur en komiek Bob Saget (65) dood aangetrof­fen in hotel, oorzaak overlijden wordt onderzocht

De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is overleden. Dat meldt de politie in de Amerikaanse staat Florida. Saget was vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in de komedieserie ‘Full House’, die eind jaren 80 en in de jaren 90 erg populair was. Ook presenteerde hij van 1989 tot 1997 de succesvolle televisieshow ‘America’s Funniest Home Videos’. Saget is 65 jaar geworden.

10 januari