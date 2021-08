Al klaar voor de kerst: Marijn Devalck, Tine Embrechts, Udo en Belle Perez op theatertournee met Scaletta Choir

“Vandaag, maandag 2 augustus 2021, openen we met heel veel enthousiasme de ticketverkoop voor een reeks van unieke theatershows in een magische kerstsfeer vol humor, zang en dans. Een family-show voor jong én oud, voor kerst-lovers maar ook voor zij die het minder begrepen hebben op kerstballen en -slingers. Feel good voor kids, ouders én grootouders...”, klinkt het bij Scaletta-bezieler en -dirigent Stijn Kolacny. Hij koos dit jaar voor een verrassende mix: “Belle Perez en Udo eens samenbrengen was voor mij een evidente keuze. Deze vocale toppers in combinatie met de Scaletta-kids? Dat betekent voor mij een waaier van mogelijkheden om op muzikaal vlak mee aan de slag te gaan. We zochten ook comic relief en ik ben zo ongelooflijk trots om te kunnen aankondigen dat we daarvoor op de samenwerking kunnen rekenen op niemand minder dan Marijn Devalck en Tine Embrechts. En het strafste van al is dat deze twee bovendien ook nog over bakken muzikale ervaring en talent beschikken. We kunnen al verklappen dat acteurs Marijn Devalck en Tine Embrechts op zoek gaan naar de ware betekenis van Kerstmis én ze zorgen voor bijzonder verrassende muzikale acts waarin comedy nooit ver te zoeken is.”