Al heel wat bekende gasten gespot in aanloop huwelijk Jennifer Lawrence Redactie

19 oktober 2019

17u03 0 showbizz Jennifer Lawrence geeft zaterdag het jawoord in het bijzijn van behoorlijk wat beroemde gasten. Zo werden onder anderen Adele, Cameron Diaz en Nicole Richie door Amerikaanse media op de luchthaven in Rhode Island gespot. Ook Bradley Cooper, met wie Jennifer in ‘Silver Linings Playbook’ speelde, zou bij het huwelijk aanwezig zijn.

De actrice en Cooke Maroney trouwden vorige maand al stiekem in New York, maar doen dit zaterdag nog eens goed over in het bijzijn van vrienden en familie. In totaal zouden zo’n 150 gasten zijn uitgenodigd voor het luxe feest op een landgoed.

Jennifer en Cooke maakten in februari hun verloving bekend. De twee waren toen bijna een jaar samen.